لامبورجيني تحتفل بتصنيع 11 ألف نسخة من هوراكان و8000 من أفينتادور

روما(صدى):

نجحت لامبورجيني في الوصول لأرقام مبيعات قياسية جديدة لاثنين من موديلاتها من خلال تصنيع 8000 نسخة من موديل أفينتادور وكانت النسخة 8000 أافينتادور S رودستر باللون الرمادي جيرجيو تليستو وتم بيعها لعميل في اليابان ، وبجانب ذلك كانت هناك 11 ألف نسخة من هوراكان والنسخة رقم 11 ألف كانت باللون الأزرق Nethuns وتم بيعها في ايطاليا.

وبتواجد 8000 نسخة من أفينتادور في الطرق في الوقت الحالي, فقد تضاعفت مبيعات الشركة لهذا الموديل عن الموديل السابق عليه مورسيلاجو وهو الموديل الذي تم وقف انتاجه في 11 مايو 2010 بواقع عدد سيارات 4.099 سيارة. اما هوراكان فلم تصل بعد لرقم انتاج الموديل السابق عليها جالاردو والتي باعت 14.022 ألف سيارة وتوقف انتاجها في نوفمبر 2013 وتعتبر جالاردو معادل لقرابة نصف مبيعات سيارات الشركة منذ بدايتها في 1963.

وققد نجحت لامبورجيني في بيع 2.327 سيارة في النصف الأول من 2018 بزيادة 11% عن العام الماضي وشملت المبيعات 116904 سيارة هوراكان و673 سيارة أفينتادور بينما النسخ الخمسين المتبقية يتوقع أن يكونوا من موديلات أوروس بالتأكيد.