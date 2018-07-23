إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية بجدة

سعيد العجل(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة حريقا شب بشقة بالدور الرابع بعمارة مكونه من خمسة طوابق .

وحسب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات الموحد تلقى البلاغ وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع .

وبالوصول اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق في شقة بالدور الرابع وتم اخماده عن طريق الفرق واخلاء جميع سكان العمارة عن طريق فرق الانقاذ وآليات السلالم ونتج عن الحادث ثلاثة إصابات نقلت الى المستشفى اصابتين بحروق متفرقة لرجل وامرأة والثالث إصابته اختناق بالاضافة إلى ثلاث حالات اصيبت بهلع وخوف تم الكشف والاطمئنان عليهم في الموقع .

تضررت الشقة المحترقة نتيجة الاحتراق وانهارت اجزاء من جدران الشقة لتأثرها باشتعال لحظي نتيجة تسرب غاز مما أدى لتشبع الشقة بالغاز وباشرت جهة التحقيق مهمتها بالموقع .