ضبط عدد من المحال تبيع حلي ذهبية مقلدة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت إدارة الرقابة والتفتيش بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام، من ضبط عدد من محال الذهب والمجوهرات بالرياض، والتي كانت تبيع حلي ذهبية مقلدة لتصاميم وزخارف ماركة عالمية محمية بموجب أنظمة حقوق المؤلف.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الرقابة والتفتيش عبدالله النفيسة، إنه تم تنفيذ حملة تفتيش ميدانية أمس الأحد شملت عددًا من محال الذهب، وذلك بناءً على شكوى رفعها وكيل ماركات ذهب عالمية.

وأشار ” النفيسة ” إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 33 قطعة ذهبية مخالفة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المضبوطة.