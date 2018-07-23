طائرة تقل مديرة صندوق النقد الدولي تهبط اضطراريا بالأرجنتين

واشنطن(صدى):

‬‬‬تعرضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، لموقف صعب، حيث هبطت الطائرة التي كانت تُقلها اضطراريًا، وذلك بعد مدة وجيزة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس ايرس بالأرجنتين.

واتضح أن الطائرة التي كانت على متنها ” لاجارد ” ، تتبع الخطوط الجوية الأمريكية، وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، ولكنها تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال العاصمة الأرجنتينية، مما اضطرهل للعودة إلى مطار إيزيزا للهبوط.

جدير بالذكر، أن مديرة صندوق النقد الدولي كانت في زيارة للأرجنتين، خلال مطلع الأسبوع الحالي، بغرض حضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين.