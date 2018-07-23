مسلحون يطلقون النار على مبنى محافظة ” أربيل ” بالعراق

بغداد(صدى):

شهدت محافظة ” أربيل ” بالعراق اليوم الاثنين، إطلاق نار كثيف داخل مبنى المحافظة، حيث قام مسلحون تابعون لتنظيم ” داعش ” بفتح النار واقتحما مبنى المحافظة، ثم شرعا في إطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية.

وأوضح نائب المحافظ طاهر عبد الله، أنه في حوالي الساعة 7:45 صباحًا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس، وتمكنا من الدخول والاستيلاء على أسلحة من الحرس، لتتمكن قوات الأمن بإقيلم ” كردستان ” فيما بعد بقتل جميع المسلحين الذين هاجموا مبنى محافظة ” أربيل ” .