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مسلحون يطلقون النار على مبنى محافظة ” أربيل ” بالعراق

مسلحون يطلقون النار على مبنى محافظة ” أربيل ” بالعراق
بغداد(صدى):

شهدت محافظة ” أربيل ” بالعراق اليوم الاثنين، إطلاق نار كثيف داخل مبنى المحافظة، حيث قام مسلحون تابعون لتنظيم ” داعش ” بفتح النار واقتحما مبنى المحافظة، ثم شرعا في إطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية.

وأوضح نائب المحافظ طاهر عبد الله، أنه في حوالي الساعة 7:45 صباحًا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس، وتمكنا من الدخول والاستيلاء على أسلحة من الحرس، لتتمكن قوات الأمن بإقيلم ” كردستان ” فيما بعد بقتل جميع المسلحين الذين هاجموا مبنى محافظة ” أربيل ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 59 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله ياخذهم ولا يعطيهم العافيه
الله لايوفقهم

[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 56 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل ارهابي مجرم

[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 56 دقيقة

جهنم وبئس المصير باذن الله تعالى

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