الهلال الأحمر يقيم دورة لقادة الكشافة المشاركين بالحج

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض دورة عن الإسعافات الأولية لقادة الفرق الكشفية بجمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال فريق التطوع التابع للهيئة.

وفي السياق نفسة عرف الفريق عن العمل التطوعي بالهيئة والاهداف الانسانية له وتأثير مثل هذه الاعمال على المجتمع بالشكل الايجابي من خلال زرع التنافس بينهم للعمل التطوعي.

وقد اقيمة هذه الدورة للقادة الكشفية المشاركين في حج هذا العام، حيث تؤكد الهيئة دورها الريادي في العمل التطوعي والمسئولية الاجتماعية من خلال تقديم مثل هذه الدورات لكافة شرائح المجتمع لنشر الثقافة الاسعافية من خلال برامج التطوع المتنوعة في الهيئة.