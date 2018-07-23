بالفيديو.. مريم حسين تكشف عن صورة ابنتها لأول مرة في إعلانها عن برنامجها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية ، عن كيفية تغيرها عقب أن أصبحت أم ، والتحدث عن أعمالها القادمة مع الكشف لأول مرة عن وجه ابنتها أميرة .

وقالت مريم خلال البرنامج ، ” المرأة عندما تصبح أم تتغير كليا وهذا سر التطور الذي حدث لي، فأمومتي جعلتني ناضحة أكثر كما طورت فكري، ففي الماضي لم أكن أفكر سوى في الشهرة، أما الآن أفكر فقط في كيفية أن أكون امرأة بالمجتمع ” .

وأكدت مريم ، أنشأت شركة في بريطانيا بدأت من خلالها بإنتاج Eye Lashes، سأطلقه في مول بلندن لمدة 3 أشهر قبل أن أدخلها بعد ذلك للوطن العربي، وسيكون 5% من أرباحها للجمعيات الخيرية.

كما أحضر مفاجأة كبيرة وهي فاشن شو ” The Queen ” ، سيكون راقي وملكي لا يستطيع أي شخص العرض فيه، وهذا ما دفعني لإطلاق هذا الاسم عليه، وسيكون في شهر 8 بلندن، وسيكون أول فاشن شو خيري، حيث سيذهب عائده لصالح اللاجئين في تركيا، وقد قررت ذلك نظرا لتأثري بما يحدث للوطن العربي وخاصة الأطفال النازحين بسوريا.

وصرحت مريم ، أنه جاري التحضير لبرنامج جديد مع ابنتها الصغيرة أميرة ، وخلال الحلقة ، كشف المذيع عن صورة ابنة مريم حسين عبر هاتفها المحمول ، رغم رفضها ذلك .