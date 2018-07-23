الفئات السنية بالشباب توقع مع عدد من اللاعبين الموهوبين

ماجد محمد(صدى):

وقعت إدارة الفئات السنية بنادي الشباب، اليوم الاثنين، مع عددًا من اللاعبين الموهوبين في درجتي الناشئين والشباب.

وأوضح ” الشباب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعبين هم: فارس الملحم 2001 ظهير أيمن ” ناشئين ” ، وعبدالله آل قرون 2001 مهاجم ” ناشئين ” ، وفهد الدوسري 2001 جناح أيمن، وعبدالعزيز الحميد 2001 جناح أيمن، ونايف الدوسري 2001 ظهير أيسر.