  • الإثنين 23

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الفئات السنية بالشباب توقع مع عدد من اللاعبين الموهوبين

الفئات السنية بالشباب توقع مع عدد من اللاعبين الموهوبين

الفئات السنية بالشباب توقع مع عدد من اللاعبين الموهوبين
ماجد محمد(صدى):

وقعت إدارة الفئات السنية بنادي الشباب، اليوم الاثنين، مع عددًا من اللاعبين الموهوبين في درجتي الناشئين والشباب.

وأوضح ” الشباب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللاعبين هم: فارس الملحم 2001 ظهير أيمن ” ناشئين ” ، وعبدالله آل قرون 2001 مهاجم ” ناشئين ” ، وفهد الدوسري 2001 جناح أيمن، وعبدالعزيز الحميد 2001 جناح أيمن، ونايف الدوسري 2001 ظهير أيسر.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 45 دقيقة

الاهتمام بالناشئين مهمه جداً خطوة تشكر عليها ادارة نادي الشباب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *