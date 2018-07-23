بالصور.. العثور على ثعبان عمره 99 مليون سنة يعود لعصر الديناصورات

بكين(صدى):

للمرة الأولى من نوعها، تمكن العلماء من العثور على قطعة من العنبر، تحتوي على ثعبان يعود تاريخه إلى ما يقرب من 99 مليون سنة، أي إلى عصر الديناصورات.

وقال شينغ ليدا، وهو أحد الأساتذة المشاركين من جامعة الصين للعلوم الجيولوجية: ” لقد عثرنا على الهيكل العظمي المتبقي في العنبر وطوله 4.75 سنتيمتر، لكننا نستنتج أن هناك أجزاء مفقودة، وبالتالي، فإن إجمالي طول الثعبان قد يكون حوالي 9.5 سنتيمتر ” .

وتوصل العلماء، إلى أن هذا الثعبان، يعد نوعًا من الأنواع التي لم تكن معروفة من قبل، فيما تبيّن لهم أن قطعة العنبر تحتوي أيضًا على قطعة من جلد الثعبان، إلى جانب خانات رقيقة على شكل الماس.

يشار إلى أن هناك عدد من العلماء من الصين وكندا والولايات المتحدة وأستراليا، عثروا على ثعبان صغير ينتمي إلى نوع غير معروف من قبل، محفوظًا في قطعة من الكهرمان، وذلك بوادي هوكونغ، في ولاية كاشين شمال ميانمار.