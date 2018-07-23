” فواز الحكير ” تفتتح أول متجر للعلامة التجارية scentence بالرياض

نايف العضياني (صدى):

إفتتحت شركة فواز الحكير يوم أمس الأحد 22 يوليو 2018 أول متجر للعلامة التجارية سينتنس scentence من كوريا المتخصصة في عالم العطور والعناية بالبشرة، في مجمع النخيل مول بالرياض.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية الحكير في جذب كافة العلامات التجارية الراقية إلى المملكة، وجعلها في متناول الجميع من خلال عرضها في بعض المجمعات التجارية.

وبهذه المناسبة قال مدير الشؤون المالية بشركة فواز الحكير محمد عبوي ” يسعدنا افتتاح متجر متخصص في بيع منتجات «سينتس» والذي يعد خطوة هامة ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم أرقى العلامات التجارية في المملكة ” ، وأضاف ” أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق أدوات التجميل في السعودية 19,8 مليار ريال خلال 2017 إلى 22,5 مليار ريال عام 2021م ”.

من جهته أكد مدير عام قسم التجميل في شركة فواز الحكير صلاح الدين شيخ الصاغة أن «سينتنس» تعد من أهم العلامات التجارية في قطاع مستحضرات العناية بالبشرة والعطور الطبيعية نظراً لفلسفتها الخاصة والتي ترتكز على المواد الطبيعية في صناعة مستحضراتها، وأشار الى أن هذه الماركة موجهة الى شرائح واسعة من المجتمع بدءاً من الأطفال وصولا الى المسنين اللذين يتوقون الى القضاء على معالم الشيخوخة في الوجه، وتوقع أن تتبوأ «سينتنس» مكانة بارزة بين كبريات مستحضرات التجميل، لأن المرأة أصبحت تدقق في صناعة المستحضر ومحتوياته قبل الشروع في إستعماله.

وكانت قد وقعت شركة فواز الحكير سابقا على عقد الامتيازات مع شركة «إي – مارت» لدخول متجر «سينتنس» الى المملكة، وتخطط «أي – مارت» للتوسع وفتح ستة معارض آخرى في السعودية خلال العام القادم.

تجدر الإشارة الى أن «سينتنس» تقدم مستحضرات تجميلية طبيعية للشعر والوجه والجسم، وتمزج منتجاتها العطور ذات الجودة العالية التي ابتكرها صانعو العطور المشهورون عالمياً مع عناصر عالية النقاوة مستخرجة من النباتات، تم إطلاقها عام 2017 في كوريا الجنوبية واستطاعت في فترة وجيزة أن تصبح من أكثر المستحضرات شعبية، حيث يستخدمها أكثر من 100000 إمرأة في كوريا، ويشير إسمها الذي يجمع بين كلمتي «رائحة» و «جملة» الى التعبير عن شخصية المرأة بجملة قصيرة من خلال الرائحة التي تستهويه.