السماح لمكاتب الاستقدام بتأجير العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن الوزارة سمحت لمكاتب الاستقدام من الفئة ” أ ” بممارسة نشاط تأجير العمالة المنزلية، وذلك بعد أن كان هذا النشاط مقصوراً على شركات الاستقدام فقط.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن الوزارة أتاحت الفرصة لمكاتب الاستقدام من الفئتين ” ب، ج ” للانتقال للفئة ” أ ” والبدء في تأجير عمالتها المنزلية على عملائها.

وأشارت المصارد إلى إتمام ذلك بعد تطبيق الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية والخاصة بمكاتب الاستقدام من الفئة ” أ ” ، وعلى رأسها تقديم ضمان بنكي.

يُذكر أن الوزارة أتاحت في مايو 2016 خدمة تأجير العاملات المنزليات من خلال 30 مكتب استقدام بمختلف مناطق المملكة، حيث يتم تحديد الأسعار بحسب جنسية العاملة وبموجب اتفاقية تتم بإشراف وزارة العمل لمنع التلاعب في الأسعار.