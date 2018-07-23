” العمل ” تشارك في أعمال التفتيش والمراقبة بموسم حج هذا العام

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في أعمال الحج لهذا العام 1439هـ؛ وذلك من خلال قيام مفتشي الوزارة بأعمال التفتيش والمراقبة، وضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية في العاصمة المقدسة، والمشاعر، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بمنطقة الحج، وكذلك المنافذ المستخدمة لقدوم الحاصلين على تأشيرات عمل موسمية.

وفي هذا السياق، أوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مفتشي الوزارة يعملون على حصر جميع المنشآت الحاصلة على تأشيرات عمل موسمية، وإعداد ملفات خاصة بكل منشاة، ووضع آلية عمل فعالة؛ للتمكن من ضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية، وتنفيذ جولات تفتيشية في مناطق الحج، كما يشارك مفتشو الوزارة في لجنة الطوارئ للحج”.

وناشد ” أبا الخيل ” كافة عملاء الوزارة، إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف مركز الاتصال “19911” ، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية؛ وذلك للإبلاغ عن أية مخالفات لنظام وقرارات العمل أو أية استفسارات أخرى.

وجاء ذلك على خلفية سعي الوزارة للحد من مخالفات العمل الموسمية في الحج، وضبط المخالفات التي تقع من خلال محاضر ضبط ومتخصصين في إثبات تلك المخالفات؛ تمهيدًا لتطبيق العقوبات المترتبة نظامًا على المنشآت المخالفة.