القبض على 6 أشخاص لإرتكابهم 15 جريمة سلب وسرقة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والسلب وتعقب المتورطين فيها، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على (ستة أشخاص ، من الجنسية التشادية / تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عددٍ من جرائم السلب وسرقة المركبات، حيث أقروا بارتكاب (١٥) جريمة سلب وسرقة، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.