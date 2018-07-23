سلامة الزوار أهم أولويات مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

تهتم إدارة مهرجان أبها للتسوق بسلامة الزوار ومرتادي المهرجان وتعتبر ذلك أبرز وأهم أولوياتها وتحرص في كل عام على التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي للتواجد وتوفير المكان المناسب لهم بداخل المهرجان .

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري أن مشاركتهم بمهرجان أبها للتسوق في نسخته الحالية عبر عدة مجموعات من فريق الهيئة التطوعي ، ومنذ انطلاقة المهرجان تم التعامل مع 336 حالة مختلفة منها 19 حالة تم نقلها لمستشفى عسير المركزي والبقية تم التعامل معها في الموقع .

وأضاف بأنه قد اختلفت الحالات التي تعامل معها فريق الهلال الأحمر ما بين الجروح البسيطة للأطفال والأمراض المزمنة لكبار السن وكانت النسبة الأكبر منها لحالات ضيق التنفس والإغماء نظير موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الماضية وتم تسجيل ” 18 ” حالة لمرضى الربو , فيما سجلت حالة إغماء وحيدة للرجال سببها التاريخ المرضي لأحد الزوار .

وقد تم تجهيز المركز الخاص بالهلال الأحمر السعودي بكافة الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الزوار والاهتمام بسلامتهم من محاليل وريديّة وضمادات واسطوانات أوكسجين وأجهزة فحص ضغط الدم وقياس نسبة السكر .

واختتم الشهري حديثه بأن هذه المشاركة ضمن سلسلة المشاركات التي تقوم بها الهيئة في جميع الأماكن السياحية لصيف هذا العام .