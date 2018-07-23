” التوستماسترز ” بـ ” أبها يجمعنا “

محمد بن طحيطح(صدى):

تنطلق فعالية ” التوستماسترز … حيث يصنع القادة “، عند الساعة التاسعة من مساء امس الاثنين بالمسرح الداخلي بالمفتاحة، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.

ويشارك في هذه الفعالية التي ستستمر لمدة ٥ أيام من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء أكثر من ٢٢ قائد من القادات البارزين في أندية التوستماسترز وفي جهاتهم المهنية ممن كان لهم الأثر في تولي مناصب قيادية على مستوى القطاع ١٠٤ بالمملكة وعدد من أبطال مسابقة ساتاك العام الماضي ٢٠١٨.

وتهدف الفعالية إلى صناعة القادة وتعلم فنون الخطابة والتواصل والقيادة وزرع الثقة بالنفس للتحدث أمام آلاف الحضور، حيث يوجد بالمنطقة الجنوبية ما يقارب ٢٣ نادي توستماسترز ما بين أندية رجالية ونسائية وباللغة العربية والإنجليزية، وبها أكثر من ٤٠٠ عضو.

من جهته، أوضح صاحب المبادرة رئيس القسم p بأندية التوستماسترز بالمنطقة الجنوبية التوستماسترز محمد حسين الوادعي أن هناك عدة مفاجآت للجمهور خلال أيام الفعالية سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس الحضور، مقدما الشكر لمجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ولجميع القائمين على مهرجان أبها يجمعنا على ما يقدمونه من دعم لشباب وشابات المنطقة.