” تصفية ” تناشد مساهمي ” المحمدية ” بتحديث بياناتهم خلال شهر

علي القحطاني (صدى):

ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” جميع مساهمي ” المحمدية ” ، بتحديث بياناتهم لدى ” البنك العربي

وذلك خلال شهر من تاريخ اليوم؛ وذلك لحصر حقوقهم استعدادًا للتصفية.

وأوضحت ” تصفية ” اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه لأي فرع من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين: ” إثبات الهوية، أصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك، رقم الحساب البنكي الآيبان ” .