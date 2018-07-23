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” تصفية ” تناشد مساهمي ” المحمدية ” بتحديث بياناتهم خلال شهر

” تصفية ” تناشد مساهمي ” المحمدية ” بتحديث بياناتهم خلال شهر
علي القحطاني (صدى):

ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” جميع مساهمي ” المحمدية ” ، بتحديث بياناتهم لدى ” البنك العربي
وذلك خلال شهر من تاريخ اليوم؛ وذلك لحصر حقوقهم استعدادًا للتصفية.

وأوضحت ” تصفية ” اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه لأي فرع من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين: ” إثبات الهوية، أصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك، رقم الحساب البنكي الآيبان ” .


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