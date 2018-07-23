مطار جدة يكشف عن إطلاق خدمة فحص العمالة الوافدة

نايف السالم(صدى):

كشف مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عن تفعيل إطلاق خدمة فحص العمالة الوافدة إلى المملكة، منذ شهر شوال الماضي، وذلك بهدف التأكد من ملائمتهم صحيًا للعمل.

ومن جانبه، أكد أيمن سمان، مدير مركز المراقبة الصحية بمطار المؤسس، أن الخدمة سيتم من خلالها فحص العمالة الوافدة ضد عدد من الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على مخالطيها، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وبيّن ” سمان ” ، أن هذه الخطوة قد جاءت أيضًا للتأكد من لياقة وملاءمة هذه العمالة صحيًا لما استقدمت له، وخلوها من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن نظام فحص العمالة الوافدة، سيوفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، وذلك من خلال إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة إلى الجوازات إلكترونيًا، دون مراجعة المركز الصحي نهائيًا.

وأبان مدير المركز، أنه تم البدء في استقبال طلبات الراغبين في إجراء خدمات الكشف الطبي لإصدار رخص القيادة للرجال والنساء، وذلك منذ منتصف شهر رمضان المنصرم.