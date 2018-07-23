بعد انتشارها عالميا.. من هي شخصية ” كيكي ” الحقيقية؟

أوتاوا(صدى):

أصبحت رقصة ” كيكي ” بالآونة الأخيرة من أكثر المواضيع لفتًا للانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي؛وذلك بعد أن اجتاحت العالم، حيث شارك في تحدي ” كيكي ” العديد من الفنانين حول العالم؛ مما دفع العديد للتساؤل عن شخصية ” كيكي ” الحقيقية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الفنان الكندي ” دريك ” ، عن شخصية ” كيكي ” الحقيقية، مشيرًا إلى أنها امرأة تعيش في كاليفورنيا تدعى كيانا باربر، وكانت على علاقة بدريك منذ عام 2016 ثم انفصلوا بعد وقت قليل.

وأوضح المصدر أن تلك الفتاة كان يناديها ” دريك ” بـ ” كي بي ” وهما الحروف الأولى من اسمها الثنائي وهما نفس الحرفين الذي ذكرهم ” دريك ” في الأغنية، بالإضافة إلى أنه اسمها على موقع ” تويتر ” كيكي.

من الجدير بالذكر أن الأغنية حققت نجاح كبير وتعدى عدد مشاهداتها 43 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وخاض التحدي العديد من الفنانين حول العالم.