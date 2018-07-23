القبض على طفل قتل ابن عمه بالخطأ بدلا من الكلاب الضالة

القاهرة(صدى):

كشفت نيابة الطفل بمحافظة القاهرة المصرية، برئاسة محمد حسين، عن حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابن عمه، بطريق الخطأ أثناء تصويب رصاص خرطوش نحو كلاب ضالة؛ حيث تلقى قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مستشفى الزيتون، بوصول طالب 12 سنة جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش أودت بحياته.

وتحرك رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة نجل عم المجنى عليه طالب 15 سنة كان بحوزته بندقية خرطوش وأطلق أعيرة منها صوب الكلاب الضالة فى الشارع.

فيما انحرفت إحداها اواخترقت جسد المجنى عليه الذى كان يمزح معه وفر المتهم هاربًا، بينما تمكن رجال المباحث من القبض عليه وإحالته لنيابة الطفل التى قررت حبسه.