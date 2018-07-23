محمد صلاح يرفض عرضا خياليا من برشلونة
كشفت صحف عالمية، عن رفض نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عرضًا خياليًا من نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث عرض بطل الدوري الإسباني 180 مليون يورو من أجل ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي.
وأضافت، أنه على أن يتقاضى اللاعب المصري راتبًا سنويًا قدره 22 مليون يورو، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب هداف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا؛ حيث أن محمد صلاح لا يفكر في ترك ليفربول الصيف الحالي.
وأكدت أن ذلك ليس بسبب تفضيله اللعب في فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن بسبب تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الذي سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه في المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا في منتخب الأرجنتين؛ كما أن برشلونة يسعى لإبرام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت إلى أن أحلامه تتحطم على صخرة اللاعبين مثل أنطوان غريزمان الذي قرر مواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد، ونيمار الذي يرفض العودة للنادي الكاتالوني، وكذلك إيدين هازارد، ومحمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة يورجن كلوب.
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب لاعبين اسبانيا لايجيدوا الاستحواذ على الكره من الخصم بطرق احترافيه يجلبوا الاعب الخصم مما يتسبب باصابة له قد تفقده مستقبله الكروي
طلال[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 1 ساعة
اشاعات كلها عشان الناس تكره صلاح… حتي الآن برشلونة لم يقدم عرض رسمي او حتي يتحدث مع محمد صلاح للحصول علي خدماته فكيف له ان يرفض شئ لم يأتيه 😂😂😂💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 1 ساعة
سوف يندم كثيراً
وبرشلونه فوق مستوى صلاح
همس[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار جميل من الكتبن محمد صلاح لكي ياخذ الاريحيه بالتوفيق يا صلاح ❤️🙏🏻
عمار[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 1 ساعة
محمد صلاح جدع و أبن بلد !!!! الله يوفقه مع ليفربول
شجون[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحيل اي لاعب يرفض..
ملك[ عدد التعليقات: 1392 ] نشر منذ 1 ساعة
برافو ياصلاح
ماجد[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 1 ساعة
لا بجد انا شوفت الخبر في الموندو ورفض علشاان ميسي
شمس[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم 😲😲😲😲
محمد[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
ميسي !!!
هو يعني اللعب مع فيرمينو احسن من ميسي !!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10930 ] نشر منذ 34 دقيقة
بالتوفيق لمحمد صلاح اللاعب الخلوق