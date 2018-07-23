محمد صلاح يرفض عرضا خياليا من برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحف عالمية، عن رفض نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عرضًا خياليًا من نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث عرض بطل الدوري الإسباني 180 مليون يورو من أجل ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت، أنه على أن يتقاضى اللاعب المصري راتبًا سنويًا قدره 22 مليون يورو، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب هداف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا؛ حيث أن محمد صلاح لا يفكر في ترك ليفربول الصيف الحالي.

وأكدت أن ذلك ليس بسبب تفضيله اللعب في فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن بسبب تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الذي سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه في المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا في منتخب الأرجنتين؛ كما أن برشلونة يسعى لإبرام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن أحلامه تتحطم على صخرة اللاعبين مثل أنطوان غريزمان الذي قرر مواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد، ونيمار الذي يرفض العودة للنادي الكاتالوني، وكذلك إيدين هازارد، ومحمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة يورجن كلوب.