بالصور.. أمانة الرياض تتفاعل مع شكوى بوجود حاوية نفايات تعيق سير المركبات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مجموعة من الصور نشرها مواطن للحساب الرسمي لطوارئ أمانة الرياض على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، عن وجود حاوية نفايات كبيرة تعيق سير المركبات في أحد الشوارع.

وتفاعل حساب طوارئ أمانة الرياض مع التغريدة قائلًا: ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الحي واسم الشارع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الاجراء المناسب. ”

وجاء في شكوى المواطن: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد حاوية نفايات كبيرة تعيق سير المركبات في هذا الشارع مما يؤدي إلى حدوث اصطدام بينها وبين المركبات لا قدر الله آمل المسؤولين في الأمانة اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لتفادي هذه المشكلة. ”