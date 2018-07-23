بالصور.. نادي الوردتين يقدم ” أنا الإنسان ” بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

أقام نادي الوردتين الموسمي بأبها ضمن برامجه وأنشطته الصيفية للبنات فعالية ” أنا الإنسان ” الإنشادية الاستعراضية والتي ضمت مسابقات ترفيهية ثقافية للأطفال وذلك على المسرح الخارجي بمهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون بمشاركة 13 طفلة من الفراشات الجميلة التي أشرف النادي على تدريبهن بمتابعة مشرفتي المسار الترفيهي بالنادي أريج حمدي والمسار السياحي وفاء الشهري .

وذكرت قائدة النادي منال آل عامر بأن هذه الفعالية ضمن برنامج ” تعليمكم ترفيه ” الذي يتنوع بين المشاركات المجتمعية والمسابقات الثقافية للعامة ويهدف إلى غرس القيم الحميدة وتعزيزها وتأصيل مفهوم المواطنة الحقة لدى بنات الوطن بأساليب تعليمية وتثقيفية.

وأضافت بأن هذه المشاركات في أبرز المهرجانات التي تتميز بكثرة الزوار تسهم بشكل فعال في دعم وتحفيز معنويات المنتسبات للنادي ، وقدمت شكرها لإدارة مهرجان أبها للتسوق على إتاحة الفرصة لهن لتقديم هذه المشاركة على المسرح الخارجي بالمهرجان وتسخير كافة إمكانياتهم لإنجاح الفعالية .

وشهد البرنامج مشاركة مشرفتي مسار التدريب والتقنية نورة آل مسرع والمسار التطوعي سارة آل تركي والمتطوعات فوزية سلامة وفيروز أحمد كذلك تواجد ومشاركة أولياء الأمور لأطفال الفراشات الجميلة ومتدربات من قسم الإعلام والإتصال بجامعة الملك خالد .

هذا ويشارك نادي الوردتين بحرفياته من الموهوبات ضمن مهرجان أبها للتسوق عبر أحد الأركان في جناح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” .

وفي ختام البرنامج قدمت إدارة مهرجان أبها للتسوق جوائز عينية للفراشات المشاركات في هذه الفعالية .