بالصور.. المدينة الشبابية تؤهل 90 متدربا للثراء والإلقاء

حسين العلي(صدى):

ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها المدينة الشبابية بجدة وبرعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية نظمت اليوم دورتين تدريبيتين كانت الأولى عن فن الإلقاء قدمها د. عبد الرحمن الغامدي بحضور ٥٠ متدربا قدم من خلالها أبرز المهارات التي يحتاجها المشارك ليكون ملقياً فاعلاً ومؤثراً .

استمرت الدورة ليومين متتالين سلمت في نهايتها الشهادات والدروع للمشاركين ،وفي القاعة المقابلة وبنفس الوقت قدم د. أحمد العُمري دورة بعنوان إستراتيجيات الثراء قدم فيها أبرز الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها المحافظة على المال وصرفه بطرق مناسبة وكيف يمكن استثمار المدخرات واستثمار ما لديك ليكون رافداً وداعماً في مجالات الحياة .

وفي نهاية الدورتين قدم الاستاذ خالد باوزير شكره للمدربين وللحضور على جهدهم وتفاعلهم.