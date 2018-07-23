” هدف ” : 1800 مشروع مسجل في منصة ” بحر ” لدعم الشباب المتميزين في مختلف المجالات 

الرياض(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تسجيل 1800 مشروع في منصة العمل الحر “بحر”، إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار، الهادفة للربط بين أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك لإيجاد تأثير اقتصادي واجتماعي بشكل سهل وسريع وآمن.

ودعا “هدف” أصحاب الأعمال والشباب والشابات المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية إلى التسجيل إلكترونياً في منصة “بحر” من خلال الرابط هنا

وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: “فرصة، تجار، الحلول المالية، بحر، مسرعة الأعمال، الوصول إلى المعلومات، رحلة رواد الأعمال، تطبيقاتي”، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

كما تشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة “تجار” لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، وكذلك منصة “فرصة” التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

ويعد برنامج “تسعة أعشار، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذباً للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.