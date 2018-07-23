مالكة قناة ” LTC ” تكشف عن تهديد رئيس الزمالك لها

القاهرة(صدى):

كشفت رئيسة مجلس إدارة فضائية LTC سميرة الدغيدي، عن تلقيها تهديدا من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور.

وأوضحت الدغيدي أن مرتضى منصور يرغب في وقف أحد برامج القناة ،ضوم بث قناة الزمالك على القناة بدلا منه، قائلة: ” تلقيت كم تهديدات ليا ولأهل بيتي بغلق القناة بطريقة مش معقولة ” .

وأشارت إلى أنه انتابها الخوف عند تهديد منصور بغلق القناة، موضحة: ” أنا خفت شوية، ده مشروع شقيانة فيه بقالي 15 سنة من عمري، بس بعد كده قلت يعني أنا خايفة من مرتضى ومش خايفة من ربنا ” .

وأضافت : ” القناة لن تكون مكانًا لتصفية الحسابات ” .