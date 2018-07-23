حالة الطقس المتوقعة لليوم الأثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مع رياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ) فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق ( الرياض ، نجران ،المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان ، عسير ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.