تصعيد الأمر قضائيًا.. تفاصيل جديدة في واقعة صعق طفل جدة

نايف السالم(صدى):

قررت أسرة الطفل عبدالرحمن ذو الـ 5 سنوات، الذي احترق الأسبوع الماضي، في صعق كهربائي من كابينة مكشوفة مجاورة لمسجد بحي الوزيرية، تصعيد الأمر قضائيًا.

وقدمت أسرة الطفل بلاغًا إلى مركز شرطة الجنوبية التي باشرت التحقيق في الحادثة بتقييد إفادة الطفل، وكيفية وقوع الحادثة، ومعاينة الكابينة المتسببة في تعرض الطفل لحروق من الدرجتين الثانية الثالثة بنسبة 15 % من جسده.

وأوضح عم الطفل أن حالته تحسنت كثيرًا، وبدأ يعي ما حوله من حضور، ولايزال في وحدة العناية بالحروق.

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