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ضبط قضاه يستخدمون السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام

ضبط قضاه يستخدمون السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام
حمود العنزي (صدى):

ضبطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعض القضاة ، لاستخدامهم السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام بصفة دائمة.

وشدد المجلس الأعلى للقضاء على القضاة، وجوب استخدام السيارات الحكومية وفق التعليمات، وتحديد استخدام كل سيارة وفق الضوابط الملائمة لطبيعة العمل، وترشيد الاستخدام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18226 ] نشر منذ 41 دقيقة

كل المسؤلين يستعملون سيارة الحكومه بعد الدوام

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 29 دقيقة

سوف يستمر القضاء على الفساد وستنجح رؤية 2030 .
القافلة تسير والكلاب تنبح .

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