وزير الخارجية الأمريكي يشن هجوما عنيفا على ” الملالي “

واشنطن(صدى):

شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، في كلمة أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا، هجوما حادا على نظام الملالي، قائلا : ” ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من حكومة ” .

وشدد ” بومبيو ” على أن واشنطن ليست خائفة من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى، في اشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في ايران، معتبرا أن هذا النظام هو ” كابوس على الشعب الإيراني ” .

وأكد أن روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتان براقتان على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع، قائلا : ” الدستور الذي يقدس دمار جيرانه ليس طبيعياً ، تعذيب شعبهم ليس طبيعياً ، أن تكون أكبر داعم للإرهاب ليس طبيعياً ” .

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