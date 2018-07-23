بالصور.. سعوديات يشاركن في بطولة رياضية بالبحرين

نواف السالم(صدى):

شارك فريق نسائي من السعوديات في منافسات دوري خالد بن حمد لكرة قدم الصالات النسائية في البحرين.

وحصد الفريق النسائي السعودي ” العطاء ” 4 نقاط بتعادل في المباراة الافتتاحية مع فريق ” القوة ” بثلاثة أهداف لكل فرق، وانتصار على فريق “الأمل” بنتيجة 3-1.

يذكر أن فريق العطاء، تابع للفريق الأساسي ” شعلة الشرقية ” الذي تأسس في 2006 من مدينة الظهران.