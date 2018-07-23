بيان من وزارة الحرس الوطني حول مقطع ” العتيبي المعنف “

حمود العنزي (صدى):

أصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً توضيحياً حول المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لـ ” العتيبي المعنف ” .

وقالت الوزارة في بيانها: ” إنه بتوجيه من الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني تم تشكيل لجنة عاجلة لموقع سكن المذكور مساء أمس الأحد ٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ لبحث وتقصّي صحة المقطع ” .

وأشار البيان إلى أنه بعد الالتقاء بصاحب المقطع ووالده ووالدته اتضح بأن الشاب الظاهر في المقطع يعاني من اعتلالات نفسية ولديه مواعيد مجدولة وأن كل ماذكره في المقطع غير صحيح ، وتم تصوير المقطع من جواله الشخصي وليس كما ذُكر ، وتم اتخاذ الإجراء الرسمي في مثل هذه الحالة .

وأوضح البيان أن وزير الحرس الوطني وجه بالإعتناء بحالته وكل مايتطلبه من رعاية طبية ونفسية .