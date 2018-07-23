بيان من وزارة الحرس الوطني حول مقطع ” العتيبي المعنف “
أصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً توضيحياً حول المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لـ ” العتيبي المعنف ” .
وقالت الوزارة في بيانها: ” إنه بتوجيه من الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني تم تشكيل لجنة عاجلة لموقع سكن المذكور مساء أمس الأحد ٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ لبحث وتقصّي صحة المقطع ” .
وأشار البيان إلى أنه بعد الالتقاء بصاحب المقطع ووالده ووالدته اتضح بأن الشاب الظاهر في المقطع يعاني من اعتلالات نفسية ولديه مواعيد مجدولة وأن كل ماذكره في المقطع غير صحيح ، وتم تصوير المقطع من جواله الشخصي وليس كما ذُكر ، وتم اتخاذ الإجراء الرسمي في مثل هذه الحالة .
وأوضح البيان أن وزير الحرس الوطني وجه بالإعتناء بحالته وكل مايتطلبه من رعاية طبية ونفسية .
درباويه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل حاول يغتصبك اكثر من مرة.. تفوه على هالوجه تتبلى ابوك وتفضح اللي ربوك هذا علاجه يحطون له خمس حبات زنكس في الكبسه وياكلها بدون ما يدري وينام للابد
ظهر الحق وزهق الباطل.. تسرعنا في الحكم على الاب المسكين لكن الله يغفر لنا وله
ز[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 27 دقيقة
عتيبي رجال ماتجي منه اللي قالها علي ابوه لكن المريض ماعليه حرج يقول مايري وش قال