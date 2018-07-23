بالفيديو.. دياز يصالح جماهير الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

بعدما دشن جماهير الاتحاد وسمًا بعنوان ” طرد دياز مطلب اتحادي ” على خلفية تصريحات الأرجنتيني رامون دياز التي كشف فيها عن رغبته في تدريب منتخب الأرجنتين، وجه المدير الفني للفريق، رسالة للجمهور، يطمئنهم خلالها على أحوال المعسكر الإعدادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر ” تويتر ” ، مقطع لدياز قال فيه : ” أطمئن جماهير الاتحاد على المعسكر الإعدادي، إنه يسير على مايرام، اللاعبون يبذلون مجهودا جبارا خلال تدريبات الإعداد ” .

وأضاف: ” المرحلة الأولى دائما تكون قوية في الإعداد، كل الإمكانيات متوفرة عندنا، وينقصنا بعض الأمور التي سوف نعمل عليها جيدا ” .

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