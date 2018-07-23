مصرع وإصابة 7 أشخاص في اصطدام مركبة بحاجز خرساني

أبها(صدى):

شهدت عقبة برمة الرابطة بين تنومة وتهامة عسير، حادثا مروريا مأساويًا إذ فقد قائد مركبة السيطرة عليها، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 6 آخرين.

وتلقت غرفة العمليات بلاغًا عن حادث اصطدام مركبة من طراز ” تويوتا هايلكس ” بمصد خرساني في عقبة برمة، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة واحدة وست إصابات، بينها حالتان حرجتان، وحالتان متوسطتان، وحالتان بسيطتان. وجرى نقل المصابين لمستشفى تنومة العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.

يُذكر أن عقبة برمة شهدت العديد من الحوادث التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء نتيجة منحدراتها الخطرة.