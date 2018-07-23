بالفيديو.. ” إيران بره والبصرة حرة ” .. العراق تنتفض ضد الملالي
واصل الشعب العراقي انتفاضته ضد الممارسات الإيرانية التخريبية على أراضيهم.
ووثق فيديو لحظة دخول أحد المعممين الموالين لنظام الملالي الإيراني وسط التظاهرات العراقية.
وقام المتظاهرة بإيقاف الرجل المعمم، مرددين هتفاتهم بقوة : ” إيران برة برة البصرة حرة حرة ” .
وكانت اندلعت الاحتجاجات لأول مرة في البصرة، في 9 يوليو الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية؛ على خلفية مطالبة الشعب بمحاربة الفساد في العراق.
درباويه[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 57 دقيقة
اشهد أن عليا ولي الله لبيك يا حسين.. موتو بغيضكم انتو وايران
فهد[ عدد التعليقات: 1615 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم ويخلصكم من النظام الارهابي وتدخلاته