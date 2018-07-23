ضبط شاب يمارس الجنس مع مهرة صغيرة

كانبرا(صدى):

أقدم شاب من منطقة نيو ساوث ويلز في أستراليا، على ممارسة الجنس مع حصان صغير، مبررًا ذلك بأنه كان برضاه.

وانكشف أمر الشاب الذي يدعى دانيال رايموند ويب جاكسون، ويبلغ 31 عامًا من العمر، عندما ركّب موظفو أسطبلات الخيل في مدينة ” جرافتون ” كاميرات مراقبة فيه.

والتقطت الكاميرات الشاب المذكور وهو يقوم بأفعال غريبة في الاسطبل، ما دفع أحد العاملين إلى استدعاء الشرطة التي عثرت عليه في وضع مريب مع الحصان.

واعترف المتهم للشرطة، بأنه مارس الجنس مرتين مع حصان، موضحًا أنه قام بذلك برضا الحصان لأنه غمز له، وهو ما اعتقد أنه طريقة الحيوان في إعطاء الموافقة على الأمر.

من جانبه، قال العامل الذي رأى الحادث إن الحصان في حالة صدمة، مضيفًا بأن تلك المهرة ليست سوى طفلة تبلغ من العمر عامين.

وحكمت المحكمة عليه، بالسجن لمدة 10 أشهر، وهو مؤهل للحصول على الإفراج المشروط بعد ستة أشهر، وتغريمه ما يعادل 518 دولارًا تقريبًا.