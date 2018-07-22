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بالفيديو.. سليمان الماجد: اسم ” تبارك ” مكروه لعدة أسباب

بالفيديو.. سليمان الماجد: اسم ” تبارك ” مكروه لعدة أسباب
حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم تسمية الأنثى باسم ” تبارك ” ، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكمه.
وأكد ” الماجد ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الأقرب هو جواز التسمية به؛ لأنه يعني الدعاء للبنت بالبركة.
ولفت إلى هذا الاسم هو ” مكروه ” عند جمهور العلماء وليس محرمًا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 50 دقيقة

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يعطيك العافية

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