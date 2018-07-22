بالفيديو.. سليمان الماجد: اسم ” تبارك ” مكروه لعدة أسباب
أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم تسمية الأنثى باسم ” تبارك ” ، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكمه.
وأكد ” الماجد ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الأقرب هو جواز التسمية به؛ لأنه يعني الدعاء للبنت بالبركة.
ولفت إلى هذا الاسم هو ” مكروه ” عند جمهور العلماء وليس محرمًا.
فيصل[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 50 دقيقة
جزاك الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 1133 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يعطيك العافية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31260 ] نشر منذ 44 دقيقة
تبارك الله أحسن الخالقين
كلمة ينطقها كل شاب لاشاف عروسه
مزيونه وجميلة😍