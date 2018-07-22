بالفيديو.. سليمان الماجد: اسم ” تبارك ” مكروه لعدة أسباب

حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم تسمية الأنثى باسم ” تبارك ” ، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكمه.

وأكد ” الماجد ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن الأقرب هو جواز التسمية به؛ لأنه يعني الدعاء للبنت بالبركة.

ولفت إلى هذا الاسم هو ” مكروه ” عند جمهور العلماء وليس محرمًا.