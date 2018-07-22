أمير الرياض بالنيابة يعزي أمير منطقة نجران في وفاة والدته

الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة واجب العزاء والمواساة لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في وفاة والدته – رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء مساء اليوم .

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن ، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهته أعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عن شكره وتقديره لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ، داعياً الله أن يكتبها في ميزان حسناته .