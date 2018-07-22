اغتيال غامض لعالم وطبيب فلسطينيان في الجزائر

الجزائر(صدى):

أكدت وسائل إعلامية في الجزائر، اليوم الأحد، وقوع حادث إغتيال عالمين فلسطينيين من عائلتين ” الفرا و البنا “، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة ” الفرا ” بوفاة نجلها الدكتور ” سليمان محمد الفرا ” صاحب الـ 33 عام، وعائلة البنا بوفاة الطبيب ” محمد حميد البنا “، داخل شقة الأوّل، والذين رجحت وفاتهم خنقًا بالغاز، أو عن طريق ماس كهربائي.

فيما أكدت وسائل إعلام ” فلسطينية ” ، أنه لم يتم الوقوف على الخلفية الحقيقية للإغتيال أو أيّ تفاصيل أخرى متعلقة بالحادث.