اغتيال غامض لعالم وطبيب فلسطينيان في الجزائر
أكدت وسائل إعلامية في الجزائر، اليوم الأحد، وقوع حادث إغتيال عالمين فلسطينيين من عائلتين ” الفرا و البنا “، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة ” الفرا ” بوفاة نجلها الدكتور ” سليمان محمد الفرا ” صاحب الـ 33 عام، وعائلة البنا بوفاة الطبيب ” محمد حميد البنا “، داخل شقة الأوّل، والذين رجحت وفاتهم خنقًا بالغاز، أو عن طريق ماس كهربائي.
فيما أكدت وسائل إعلام ” فلسطينية ” ، أنه لم يتم الوقوف على الخلفية الحقيقية للإغتيال أو أيّ تفاصيل أخرى متعلقة بالحادث.
لبيك ياقـدس[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 30 دقيقة
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دهر⏳[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 18 دقيقة
حادث إختناق 😷