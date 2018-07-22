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اغتيال غامض لعالم وطبيب فلسطينيان في الجزائر

اغتيال غامض لعالم وطبيب فلسطينيان في الجزائر
الجزائر(صدى):

أكدت وسائل إعلامية في الجزائر، اليوم الأحد، وقوع حادث إغتيال عالمين فلسطينيين من عائلتين ” الفرا و البنا “، من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة ” الفرا ” بوفاة نجلها الدكتور ” سليمان محمد الفرا ” صاحب الـ 33 عام، وعائلة البنا بوفاة الطبيب ” محمد حميد البنا “، داخل شقة الأوّل، والذين رجحت وفاتهم خنقًا بالغاز، أو عن طريق ماس كهربائي.

فيما أكدت وسائل إعلام ” فلسطينية ” ، أنه لم يتم الوقوف على الخلفية الحقيقية للإغتيال أو أيّ تفاصيل أخرى متعلقة بالحادث.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 30 دقيقة

توفيـا إختناقًـا بالغـاز هذه آخر أخبـار الطب الشرعي

[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 18 دقيقة

حادث إختناق 😷

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