بالفيديو.. لحظة سحل ضابطة في مظاهرة ضد بناء مسجد

لندن(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة قيام بعض المتظاهرين بسحل ضابطة بريطانية كانت تقف بجانب تظاهراتهم الرافضة لبناء مسجد.

وكان المتظاهرون معترضين على بناء مسجد في منطقة وستر غرب مدينة ميدلانز، في حين كانت الشرطية تقف بجانب التظاهرات ولم تحاول منعها.

ولمح بعض المتظاهرين، الشرطية وانقضوا عليها بشكل صادم وقاموا بالاعتداء ليها.

من جانبها، ألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص يشتبه في أنهم الذين ضربوا الشرطية، وأن الواقعة أسفرت عن إصابة 2 من الشرطة و1 من رابطة الدفاع الإنجليزية.