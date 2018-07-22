بعد تزويجها من أربعيني.. طفلة تتعرض للإجهاض بطريقة مأساوية

الخرطوم(صدى):

تسبب زوج أربعيني، في إجهاض زوجته التي تبلغ من العمر 11 عاما جراء اعتدائه عليها بالضرب المتكرر.

وأبلغت الطفلة السودانية وحدة حماية الأسرة، في شهر مايو الماضي بقيام زوجها بضربها بطريقة مبرحة مما تسبب في جروح ونزيف أدى إلى إجهاضها.

وباشرت محكمة سودانية، صباح الأحد، النظر في دعوى رفعتها وحدة حماية الأسرة، لفسخ زواج الطفلة، من الرجل الأربعيني.

وقال محاميها أن موكلته القاصر تم تزويجها دون إذن المحكمة، بولاية من والدها، الذي اعترف بذلك وأكد أنه لا يمانع في فسخ عقد زواجها بعدما تبين له من تعذيبها على يد الزوج.