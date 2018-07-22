أمانة الرياض: إزالة 5 ملايين متر مكعب من مخلفات البناء والهدم عن الأراضي الفضاء

سعيد العجل(صدى):

أزالت أمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري ٢٠١٨ ما يزيد عن ٥ ملايين متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر عن الأراضي الفضاء داخل مدينة الرياض، وذلك ضمن حملاتها الميدانية المكثفة لتحسين المشهد الحضري بالعاصمة.

وأوضحت الأمانة أن مخلفات البناء والهدم تشكل أحد عوامل التلوث البصري في المدينة، مشددة على أن التخلص منها في الأراضي الفضاء يستوجب العقوبة وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، حيث يعد سلوكا غير حضاري، وله انعكاساته السلبية على البيئة وجمالية مدينة الرياض.

وأشارت الأمانة إلى أن حجم المخلفات الناتجة عن الهدم والبناء المنتشرة في الأراضي الفضاء داخل مدينة الرياض تقدر بنحو ١٦ مليون متر مكعب، مؤكدة بأنه حشدت طاقاتها لإزالة تلك المخلفات وفقا للخطة المعدة لذلك من أجل تعزيز المنظر الحضاري للمدينة.

وثمنت أمانة منطقة الرياض دور السكان بالالتزام بالأنظمة وإسهامهم المباشر في الارتقاء بمستوى المشهد الحضري للرياض، والتعاون مع الأمانة بالابلاغ عمن يقومون بإلقاء المخلفات في الأراضي على الرقم ٩٤٠ أو عبر الموقع الإلكتروني أو حسابات الأمانة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.