شركة المراعي: وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، اليوم الأحد، عن توافر وظيفة إدارية، تحت مسمى ” مدير المبيعات الإقليمي ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد، وأن الوظيفة لحمَلة درجة البكالوريوس في (الصيدلة، أو مجال الأعمال التجارية ذات الصلة)، ويفضل درجة الماجستير في (المبيعات، أو التسويق)، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــا..