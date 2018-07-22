كان يقوم بتصرفات غريبة.. انتحار أول طفل يمني بسبب ” الحوت الأزرق “

فهمي محمد(صدى):

شهدت اليمن، أول حالة انتحار طفل ؛ بسبب لعبة الحوت الأزرق، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا خلال الأونة الأخيرة على مستوى عالمي.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الطفل، أنه يبلغ 11 عامًا، و قام بالانتحار داخل منزل ذويه في صنعاء؛ على خلفية إدمانه لعبة الحوت الأزرق.

ولفتت إلى أن الضحية كان يقوم بتصرفات غريبة قبل إقدامه على الانتحار منها التجول في المنزل في ساعة متأخرة من الليل.