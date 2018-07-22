للرجال.. الاتصالات السعودية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يوليو 2018م.

وأضافت: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .