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  • نشر : منذ 29 دقيقة
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  • حوادث

شرطة جازان تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار في زفاف ” مزهرة “

شرطة جازان تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار في زفاف ” مزهرة “
نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد الموافق ٩/ ١١/ ١٤٣٩هـ باشر مركز شرطة المضايا بلاغاً عن إطلاق نار في حفل زفاف بالجهة الشرقية من قرية مزهرة نتج عنه وفاة مواطنة ٣٣ عامًا، وإصابة أخرى ٣٠ عامًا، بطلقتين ناريتين.

وأسفرت التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، مواطن يبلغ من العمر ٣٩ عامًا، حيث بادر بتسليم نفسه، وأقر بإطلاق النار أثناء خروج النساء بعد انتهاء الحفل؛ وذلك تعبيراً عن فرحته بهذه المناسبة مما أدى إلى سقوط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي، وقد جرى إيقافه و تحريز السلاح المستخدم وإحالة القضية للنيابة العامة، والله ولي التوفيق.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1611 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا الله

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله لا يوفقه الفرحة ابدا ما تكون بالسلاح

[ عدد التعليقات: 31246 ] نشر منذ 15 دقيقة

مشكلة حمل السلاح في الأعراس
لابد أن تجدوا لها حل أبدي
وش فايدة التصريحات
بعد مايفوت الفوت
إي واحد يحمل سلاح غير مرخص
هذا يصنف أرهابي من الدرجة الثانية😐

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