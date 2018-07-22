مدير عام المتابعة الإسعافية يترأس اجتماع لقيادات المراكز الإسعافية بالباحة
تراس سعادة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور حسن محسن الزهراني صباح هذا اليوم ضمن زيارته بالمنطقة اجتماعاً للقيادات .
و مدراء المراكز الاسعافية بفرع الهيئة بمنطقة الباحة بحضور مدير عام الفرع المكلف عبدالله محمد الغامدي و مساعد المدير العام للشئون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني ومدير القيادة الميدانية ومدير العمليات .
وافاد المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني قد ناقش ” الدكتور حسن ” في الإجتماع الجهود الميدانية من قبل المسعفين في مراكز الهيئة ، و التحديات التي تواجههم و المعوقات التي قد تعيق رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وتم عرض الإيجابيات و السلبيات الخاصة بالمهام المطلوبة من قبل مدراء المراكز ، بعد ذلك قام ” الزهراني ” بزيارة لغرفة العمليات استمع الى معوقات وجهود عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة 997 وبلاغات تطبيق اسعفني وموشرات الاداء.
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