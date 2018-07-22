مدير عام المتابعة الإسعافية يترأس اجتماع لقيادات المراكز الإسعافية بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تراس سعادة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور حسن محسن الزهراني صباح هذا اليوم ضمن زيارته بالمنطقة اجتماعاً للقيادات .

و مدراء المراكز الاسعافية بفرع الهيئة بمنطقة الباحة بحضور مدير عام الفرع المكلف عبدالله محمد الغامدي و مساعد المدير العام للشئون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني ومدير القيادة الميدانية ومدير العمليات .

وافاد المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني قد ناقش ” الدكتور حسن ” في الإجتماع الجهود الميدانية من قبل المسعفين في مراكز الهيئة ، و التحديات التي تواجههم و المعوقات التي قد تعيق رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وتم عرض الإيجابيات و السلبيات الخاصة بالمهام المطلوبة من قبل مدراء المراكز ، بعد ذلك قام ” الزهراني ” بزيارة لغرفة العمليات استمع الى معوقات وجهود عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة 997 وبلاغات تطبيق اسعفني وموشرات الاداء.