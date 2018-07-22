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لجنة توطين الوظائف بنجران تواصل جولاتها التفتيشية على دور الإيواء والسياحة

لجنة توطين الوظائف بنجران تواصل جولاتها التفتيشية على دور الإيواء والسياحة
نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران اليوم ، حملة تفتيشية على نشاط دور الإيواء والسياحة ، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف .

وأوضح أمين عام اللجنة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الدوسري أن نشاط دور الإيواء والسياحة ضمن الأنشطة التي بدأت بتطبيق قرار التوطين منذ بداية الشهر الحالي ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بزيارة 17 موقعاً، وتم ضبط مخالفة واحدة لوافد يعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط ، وجارٍ استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويله لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقه.

وأفاد الدوسري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين ، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين ، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.


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