تسبب في إتلاف أمعائه.. شخص يغتصب طفل بوحشية ومطالب بتغليظ عقوبته

مليكة فؤاد(صدى):

شهد إقليم شيشاوة بالمغرب حالة غضب عارمة ؛ على خلفية قيام شخص مجهول باغتصاب طفل لم يتجاوز 5 سنوات.

وفي التفاصيل أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن جريمة اغتصاب الطفل كانت ستودي بحياته؛ حيث تم العثور على الطفل في الخلاء ، وهو غارق في الدماء من جراء قيام شخص باغتصابه بوحشية.

ولفتت إلى أن الاغتصاب بهذا الشكل الغير إنساني تسبب في إلحاق الأذى بالطفل حيث أدى إلى جرح غائر للطفل واستخراج أمعائه ،مما جعل الطفل في وضع صحي جد خطير.

وقالت إن الطفل أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، بينما على جانب أخر طالبت بتغليظ العقوبات في قضايا اغتصاب القصر؛ في بلاغها إلى الشرطة لاتخاذ اللازم ضد المتهم.