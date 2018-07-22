بالفيديو.. مسلسل الإرهاب مستمر.. حوثي يعتدي على ممرضة

فهمي محمد(صدى):

في مواصلة لمسلسل الإرهاب الحوثي، والاعتداء الوحشي على أهالي اليمن، قام مشرف حوثي ، اليوم الأحد، بالتعدي على ممرضة يمنية في مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر يمنية أن المشرف التابع للمليشيات الإرهابية اعتدى بالضرب المبرح على الممرضة أمام الجميع ؛ في مشهد غير أخلاقي؛ حيث قام أيضا بنهب تلفونها الشخصي بالإكراه بأسلوب همجي.

وأدى فيديو متداول للواقعة إلى غضب عارم من قبل أهالي الشعب اليمني الذي طالب بمحاكمة المليشيات الإيرانية التي لا تعرف سوى لغة السلاح والعنف.