شركة دانون بجدة تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة دانون “ DANONE ” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة.

وأوضحت أن الوظيفة على مسمى “مدير الشؤون التنظيمية والحكومية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة، لافتة إلى أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 يوليو 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل هنا: